Hamburg. Ein Feuer bricht in einer Wohnung in einem Flüchtlingsheim in Hamburg-Rahlstedt aus. Zunächst kann die Feuerwehr einen Menschen retten. Doch er stirbt wenig später.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Flüchtlingsheim in Hamburg-Rahlstedt ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Hamburger Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in der Grunewaldstraße an, um das Feuer zu bekämpfen. Eine Person konnte gerettet werden, wenig später starb sie jedoch noch vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Einige Bewohner der Unterkunft konnten sich selbst vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Mehrere Anrufer hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Feuerwehrleute eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern, das Feuer drohte bereits, auf das Dach überzugreifen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte die Feuerwehr nicht sagen.

