Lübeck (dpa/lno). Ein 25 Jahre alter Mann gesteht, seine Mutter im September 2023 im Wahn getötet zu haben. Deshalb schicken die Richter ihn in eine psychiatrische Klinik.

Das Landgericht Lübeck hat am Dienstag einen 25 Jahre alten Mann wegen Totschlags in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der unter einer paranoiden Schizophrenie leidende Mann hatte gestanden, im September 2023 im Wahn seine Mutter getötet zu haben. Da die Krankheit weiter bestehe, müsse auch in Zukunft mit weiteren schwereren Straftaten gerechnet werden, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung.

Seit rund einem Monat hatte der Beschuldigte in Lübeck vor Gericht gestanden. Nach anfänglichem Leugnen hatte er am vierten von sechs Verhandlungstagen gestanden, seine Mutter getötet zu haben. Sie habe die Wohnung verlassen wollen, hatte er ausgesagt. Um sie daran zu hindern, habe er sie gepackt und in die Wohnung zurückgezerrt. Dann habe er eine 2,5 Kilogramm schwere Hantelscheibe genommen und damit auf die Mutter eingeschlagen, hatte er ausgesagt.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Nebenkläger und Verteidigung hatten zuvor gefordert, den Beschuldigten bis auf Weiteres in eine Klinik einzuweisen.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-695172/3 (dpa)