Hamburg (dpa/lno). Ein 30 Jahre alter Fahrrad-Bote ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Hamburg-Ottensen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Lieferdienst-Fahrer an der Kreuzung Barnerstraße/Bahrenfelder Straße in der Nähe der Fabrik von einem Autofahrer mit seinem Wagen erfasst. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Augenzeuge erlitt einen Schock. Die Kreuzung musste für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Ein 30 Jahre alter Fahrrad-Bote ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Hamburg-Ottensen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Lieferdienst-Fahrer an der Kreuzung Barnerstraße/Bahrenfelder Straße in der Nähe der Fabrik von einem Autofahrer mit seinem Wagen erfasst. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Augenzeuge erlitt einen Schock. Die Kreuzung musste für eine halbe Stunde gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:240415-99-685832/2 (dpa)