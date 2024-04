Lübeck (dpa/lno). Erst sieht es so aus, als ob das Wetter eine Kunstaktion am Lübecker Holstentor verhindert. Doch dann lässt der Wind nach. Am Abend heißt es dann: Schaum marsch!

Nach einer wetterbedingten Verschiebung hat eine ursprünglich für Sonntagnachmittag geplante Kunstaktion am Lübecker Holstentor am Abend doch noch stattgefunden. Die Künstlerin Stephanie Lüning legte einen farbigen Schaumteppich rund um das mächtige Bauwerk und begeisterte damit zahlreiche Zuschauer, die sich auf der Grünanlage versammelt hatten.

Der farbige Schaumteppich bestand aus 1000 Litern Wasser, biologisch abbaubarem Spülmittel und Lebensmittelfarbe und war nach wenigen Stunden wieder verschwunden. Die Aktion war zunächst verschoben worden, weil durch den am Nachmittag herrschenden böigen Wind die Gefahr bestanden habe, dass der Schaum den vorbeifließenden Verkehr behindern könnte, sagte eine Sprecherin der Lübecker Museen.

Die Aktion ist Teil einer Ausstellung in der Kunsthalle mit dem Titel „Hello Lübeck. Dialoge mit der Kunsthalle St. Annen“, die noch bis zum 28. Juli dieses Jahres zu sehen ist.

