Hamburg (dpa/lno). Im Hamburger Stadtteil Hausbruch retten Einsatzkräfte und Polizei eine schwer verletzte Frau aus einer Wohnung und nehmen ihren Ehemann fest. Jetzt wurde Haftbefehl gegen den 65-Jährigen erlassen.

Nach einem Angriff auf eine 65-Jährige ist Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen worden. Der 65-Jährige soll am Freitagabend in Hamburg-Hausbruch seine Frau lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann aus Russland selbst die Feuerwehr angerufen und mitgeteilt, dass er seine Ehefrau in ihrer gemeinsamen Wohnung mit einem Messer getötet habe. Die Einsatzkräfte fanden die Frau schwer verletzt in der Wohnung und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort wurde die 65-Jährige notoperiert. Es besteht weiterhin Lebensgefahr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

