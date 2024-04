Hamburg (dpa/lno). Dem FC St. Pauli fehlt im Aufstiegsrennen ein wichtiger Spieler. Wegen eines Wadenbeinbruchs fällt Philipp Treu lange aus.

Der FC St. Pauli muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga für den Rest der Saison auf Außenspieler Philipp Treu verzichten. Der 23-Jährige hat sich beim 3:4 gegen die SV Elversberg am Sonntag das rechte Wadenbein gebrochen, wie der Club am Montag mitteilte. Treu wurde am Montag operiert. Wann der vor der Saison vom SC Freiburg II gekommene Profi wieder ins Training einsteigen kann, ist noch unklar.

