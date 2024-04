Hamburg (dpa/lno). Die Polizei in Hamburg nimmt seit Montag Geschwindigkeitssünder bei der sogenannten Speedweek ins Visier. Der Fokus liege dabei auf dem Blitzermarathon am Freitag, teilte die Polizei der Hansestadt mit. Dabei soll es nahezu ganztägig mobile und an einigen ausgewählten Standorten stationäre Verkehrskontrollen geben. Im Verlauf der „Speedweek“ führen die Einsatzkräfte der Verkehrsdirektion, der Hamburger Polizeikommissariate und der Wasserschutzpolizei abhängig von den personellen Kapazitäten örtlich und zeitlich begrenzte Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine Bilanz zum Blitzermarathon soll dann am kommenden Montag vorliegen.

Die Polizei in Hamburg nimmt seit Montag Geschwindigkeitssünder bei der sogenannten Speedweek ins Visier. Der Fokus liege dabei auf dem Blitzermarathon am Freitag, teilte die Polizei der Hansestadt mit. Dabei soll es nahezu ganztägig mobile und an einigen ausgewählten Standorten stationäre Verkehrskontrollen geben. Im Verlauf der „Speedweek“ führen die Einsatzkräfte der Verkehrsdirektion, der Hamburger Polizeikommissariate und der Wasserschutzpolizei abhängig von den personellen Kapazitäten örtlich und zeitlich begrenzte Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine Bilanz zum Blitzermarathon soll dann am kommenden Montag vorliegen.

© dpa-infocom, dpa:240415-99-681882/2 (dpa)