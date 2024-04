Hamburg (dpa/lno). Ein Angler hat in einem Hamburger Kanal eine Wasserleiche entdeckt. Der tote Mann sei am Samstagnachmittag im Mittelkanal gesehen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Der Körper wurde im Anschluss von der Tauchergruppe der Feuerwehr aus dem Wasser geholt. Die Leiche sei wie üblich ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge trieb er bereits länger im Wasser. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

