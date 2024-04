Lübeck (dpa/lno). Ein Mitarbeiter der Bahn wird von einer vorbeifahrenden Lok erfasst. Der 55-Jährige wird bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Ein 55 Jahre alter Bahnmitarbeiter ist in Lübeck von einer Lok erfasst und schwer verletzt worden. Die Umstände des Unfalls seien bislang unbekannt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 55-Jährige war den Angaben zufolge am Sonnabend als Sicherungsposten an einem derzeit gesperrten Bahnübergang auf der Strecke von Travemünde nach Lübeck-Dänischburg eingesetzt. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die Strecke blieb nach Angaben der Bundespolizei für rund drei Stunden voll gesperrt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

