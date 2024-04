Hamburg (dpa/lno). Nach der Niederlage gegen Elversberg will sich St. Pauli trotz der Erfolge der Konkurrenten Kiel und Düsseldorf auf sich konzentrieren. Der Zweite hat noch ein kleines Polster auf Platz drei.

Nach dem Verlust der Tabellenführung und den Erfolgen der Konkurrenz will sich der FC St. Pauli auf sich selbst konzentrieren. „Da kann ich nur für mich sprechen. Mir ist es egal, wie die anderen spielen“, sagte Mittelfeldspieler Marcel Hartel nach dem überraschenden 3:4 (1:0) gegen die SV Elversberg am Sonntag und Torschütze Johannes Eggestein meinte: „Bei mir hat es keine Rolle gespielt.“

Kiel hatte durch das 4:0 in Osnabrück am Samstag die Hamburger vom ersten Rang gestoßen. Die Hanseaten kassierten nach dem 1:2 in der Vorwoche in Karlsruhe die zweite Niederlage nacheinander. Und die sonst stabile Abwehr musste in beiden Partien zusammen sechs Gegentreffer hinnehmen.

Trainer Fabian Hürzeler sprach von einem „verdienten Sieg“ der Gäste - und nahm seine Spieler in Schutz: „Das sind Menschen, das sind keine Maschinen.“ Die 2. Fußball-Bundesliga sei nicht dafür gemacht, um durchzumarschieren. „Es wird uns jetzt nicht umwerfen, dass wir zwei Niederlagen hintereinander haben“, sagte Hürzeler. „Wir sind immer noch vorne dabei, wir haben immer noch alles in der eigenen Hand“, fügte der 31-Jährige hinzu.

Der Tabellenzweite hat aktuell fünf Punkte Abstand auf Fortuna Düsseldorf, die Tabellendritter sind und damit in der Relegation stehen würden. Die Rheinländer hatten am Samstag bei Wehen Wiesbaden 2:0 gewonnen. Stadtrivale Hamburger SV auf Rang vier ist acht Zähler entfernt.

