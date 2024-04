Kiel (dpa/lno). Viele Blindgänger liegen bis heute in Kiel im Boden. Jetzt wird wieder eine Bombe entschärft.

Der Kampfmittelräumdienst will am heutigen Sonntag in Kiel-Dietrichsdorf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war bei Arbeiten in der Schwentinemündung gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Etwa 7300 Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Fundort müssen bis 11.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Dies gelte auch für die Besatzungsmitglieder der im Bereich der Flussmündung liegenden Schiffe.

Wer während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommt, kann in die Ellerbeker Schule gehen, die am Sonntag ab 9.00 Uhr als Ersatzunterkunft zur Verfügung steht. Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, können sich noch am Sonntagmorgen ab 7.00 Uhr unter der Nummer +49 431 5905 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr melden.

© dpa-infocom, dpa:240413-99-663029/2 (dpa)