Hamburg (dpa/lno). Bei Löscharbeiten in Hamburg findet die Feuerwehr eine tote Person. Was das Feuer am Freitagabend auslöste, ist noch völlig unklar.

Aus einer brennenden Wohnung in Hamburg haben Einsatzkräfte am Freitagabend eine tote Person geborgen. „Die Mordkommission ermittelt in dem Fall“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten Zeugen den Brand im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Barmbek-Nord bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Während der Löscharbeiten wurde dann ein lebloser Mensch aufgefunden, der nicht mehr reanimiert werden konnte. Zur Identität der Person machten Polizei und Feuerwehr keine näheren Angaben.

Unbekannt war zunächst, wie es zu dem Wohnungsbrand kam. Auch die Frage, weshalb die Ermittlungen zur Ursache von der Mordkommission geführt werden, blieb am Samstag unbeantwortet. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag zur Brandbekämpfung im Einsatz.

