Hamburg (dpa/lno). Im Hamburger Stadtteil Hausbruch retten Einsatzkräfte und Polizei eine schwer verletzte Frau aus einer Wohnung und nehmen einen Mann fest. Noch sind viele Details unklar.

Eine Frau mit schweren Verletzungen haben Einsatzkräfte am Freitagabend aus einer Wohnung in Hamburg gerettet. In der Wohnung sei zudem ein Mann festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Zu den Hintergründen des Vorfalls im Stadtteil Hausbruch machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Art der Verletzungen der Frau blieben am Morgen unklar. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Auslöser für den Einsatz war ein bei der Polizei eingegangener Notruf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

