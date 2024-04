Lübeck (dpa/lno). Der Name Völkerkunde gilt schon länger als nicht mehr zeitgemäß. Deshalb hat die Lübecker Völkerkundesammlung jetzt einen neuen Namen.

Die Völkerkundesammlung in Lübeck heißt ab sofort „Sammlung Kulturen der Welt“. Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hatte diese Namensänderung in ihrer jüngsten Sitzung am 28. März beschlossen. Dieser Beschluss sei jetzt umgesetzt und die Namensänderung vollzogen worden, teilte der Chef des Lübecker Museumsverbundes, Tilmann von Stockhausen, am Freitag mit. Der alte Name sei mit dem Kolonialismus verbunden und nicht mehr zeitgemäß, sagte er.

Die Namensänderung war in Lübeck bereits seit 2018 diskutiert worden. Mit der Umbenennung folge Lübeck jetzt dem Beispiel zahlreicher ethnologischer Institute und Museen im deutschsprachigen Raum, die sich in den vergangenen Jahren umbenannt hätten, sagte von Stockhausen. Auch der aktuelle Leiter der Sammlung, Lars Frühsorge, begrüßte die Namensänderung. Frühsorge hatte sich in den zurückliegenden Jahren intensiv mit der Geschichte der Sammlung seit ihrer Gründung im Jahre 1893 auseinandergesetzt.

© dpa-infocom, dpa:240412-99-651732/2 (dpa)