Bad Segeberg (dpa/lno). Zwei Sechsjährige spielen auf dem Spielplatz einer Kindertagesstätte in Bad Segeberg - und berichten später von einer Attacke durch eine Frau. Die Polizei ermittelt und leitet ein Strafverfahren ein.

Eine unbekannte Frau soll zwei spielende Kinder auf dem Spielplatz einer Kindertagesstätte in Bad Segeberg angegriffen haben. Die Frau habe unbefugt das Gelände betreten und die beiden sechsjährigen Jungen angesprochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie habe die Kinder belehren wollen und dann unvermittelt eines der Kinder grob angefasst und das andere geohrfeigt. Anschließend habe sie sich am Dienstag entfernt.

Die beiden Kinder erzählten im Nachgang von dem Vorfall und zeigten diesen gemeinsam mit Erziehungsberechtigten bei der Polizei an. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Kinder beschrieben die Frau in einem ungefähren Alter von 30 Jahren, schlank mit hellblondem, langem Haar, pinkfarbener Jacke, blauer Jeans und lila Schuhen.

© dpa-infocom, dpa:240412-99-651345/2 (dpa)