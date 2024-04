Neumünster (dpa/lno). Schleswig-Holsteins größte Pferdemesse ist am Freitag in Neumünster gestartet. „Wir sind zufrieden“, sagte die Projektleiterin der Messe, Birgit Wolf, am Freitag. Der Andrang sei hoch. Bis einschließlich Sonntag werden zur diesjährigen Nordpferd in den Holstenhallen mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Schleswig-Holsteins größte Pferdemesse ist am Freitag in Neumünster gestartet. „Wir sind zufrieden“, sagte die Projektleiterin der Messe, Birgit Wolf, am Freitag. Der Andrang sei hoch. Bis einschließlich Sonntag werden zur diesjährigen Nordpferd in den Holstenhallen mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Etwa 350 Pferde fast aller Rassen gibt es laut Wolf am Wochenende zu sehen. Allein bei den Abendshows am Freitag und Samstag werden gut 70 Pferde dabei sein. Außer zahlreichen Reitdarbietungen stehen auch Seminare und Fachvorträge auf dem Messeprogramm. Mit dabei sind mehr als 230 Aussteller, wie der Website der Messe zu entnehmen ist.

Zudem ist laut Messe erstmals der Außenbereich vergrößert worden, sodass die praxisnahen Seminarreihen in einem Zirkuszelt angeboten werden. Dadurch entsteht in der Halle selbst, aber auch im Außenbereich, mehr Platz für die Aussteller, wie es weiter hieß.

© dpa-infocom, dpa:240412-99-650985/2 (dpa)