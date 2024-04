Hamburg (dpa/lno). Vor der 1:2-Pleite in Karlsruhe halten sich Fans des FC St. Pauli mit ihrer Unterstützung zurück, da ein Fan zuvor medizinisch versorgt werden musste. Laut Club und den Ultras ist der Mann gestorben.

Der FC St. Pauli trauert um einen Fan. Vor der 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC hatten sich Fans des Fußball-Zweitligisten auf der Tribüne mit ihrer Unterstützung zurückgehalten, da ein Fan vor der Partie medizinisch versorgt werden musste. Der Mann ist nun nach mehreren Tagen im Krankenhaus gestorben, nachdem er am vergangenen Samstag zusammengebrochen war. Die Hamburger bezogen sich am Freitag in einer Mitteilung auf die Ultras des Vereins.

„Ewigen Dank, dass du immer an unserer Seite warst, dass du für viele so ein guter Freund warst, für alles, was du für unsere Gruppe und unseren Verein gegeben hast, für deine unzähligen Bilder, für all die Momente zusammen und für deine Lebensfreude“, hieß es in der Mitteilung von USP.

