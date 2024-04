Hamburg/Hannover. Die Täter schlugen am Güterbahnhof bei Maschen zu. Ihre Beute: zahlreiche halbautomatische Waffen, die sie im Darknet verkaufen wollten. Doch der Coup flog nach ein paar Tagen auf.

Mehrere Täter haben insgesamt acht Kisten mit 40 halbautomatischen Waffen aus einem Transportzug am Güterbahnhof bei Maschen südlich von Hamburg gestohlen. Zwei Männer im Alter von 49 und 30 Jahren seien festgenommen worden, sagten Vertreter von Bundespolizeidirektion Hannover und Staatsanwaltschaft Lüneburg am Freitag bei einem Pressetermin in Hamburg. Die beiden Täter hätten im nahen Seevetal gewohnt. Die Ende März gestohlenen Waffen sollten den Angaben zufolge im Darknet verkauft werden. Erste Details der Aktion waren bereits am Vorabend bekannt geworden, die Ermittler sprachen am Freitag von einem sehr guten Erfolg.

