Heidmoor (dpa/lno). Ein 30-Jähriger ist am Donnerstagabend nahe Heidmoor (Kreis Segeberg) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Der 30-Jährige hatte aus zunächst ungeklärter Ursache beim Abbiegen auf die Bundesstraße 4 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergung gesperrt gewesen, wurde aber in der Nacht zum Freitag wieder freigegeben.

