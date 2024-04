Hamburg (dpa/lno). Bei der Vollbremsung eines Busses in Hamburg-Altona sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Eine 15-Jährige hatte mit ihrem Fahrrad mutmaßlich bei Rot vor dem Bus die Straße überquert, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Busfahrer legte daraufhin eine Vollbremsung ein. Dabei verletzten sich insgesamt sechs Passagiere. Zwei davon wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittle nun weiter zum Unfallhergang. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240412-99-646473/2 (dpa)