Kiel (dpa/lno). Trotz Tabellenplatz zwei und vier Siegen ohne Gegentor bleibt der Trainer des Zweitligisten Holstein Kiel geerdet. Auch vor Schlusslicht VfL Osnabrück hat Marcel Rapp großen Respekt.

Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel bleibt trotz der jüngsten Erfolgsserie des Aufstiegskandidaten geerdet. „Wir schweben jetzt nicht auf einer Wolke und liegen uns glückselig in den Armen“, sagte der 44-Jährige am Donnerstag. Auch nach vier Siegen mit 9:0 Toren gilt bei dem Tabellenzweiten und seinem Coach: „Wir trainieren, machen unseren Job und bereiten uns auf Osnabrück vor.“

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) steht für die „Störche“ in der 2. Fußball-Bundesliga das Heimspiel gegen Schlusslicht VfL Osnabrück auf dem Programm. Das Holstein-Stadion wird mit etwa 15 000 Zuschauern ausverkauft sein. „Die Leute haben Bock auf uns“, sagte Rapp und ergänzte: „Jetzt liegt es an uns, dass es so bleibt, dass wir die Leute glücklich machen mit Ergebnissen.“

Die Osnabrücker haben von den letzten sechs Spielen vier gewonnen, unter anderem gegen Hannover 06 (1:0) und beim Hamburger SV (2:1). Dennoch beträgt der Abstand zum rettenden Ufer noch immer sieben Punkte.

Rapp warnt dennoch: „Wie müssen schnell davon wegkommen, auf den Tabellenplatz zu schauen.“ Mit ihren Stärken, zu denen der Holstein-Coach unter anderem die kompakte und disziplinierte Defensive zählt, könnten die Niedersachsen „gegen jeden Gegner gewinnen“. Dennoch sei es der Anspruch der Kieler, die drei Punkte zu holen und den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg zu gehen.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-636688/2 (dpa)