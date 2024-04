Hamburg (dpa/lno). Alle fünf Jahre wird die Hamburgische Bürgerschaft neu gewählt - zuletzt im Februar 2020. Nun steht der Termin für die nächste Wahl fest.

Die Hamburgerinnen und Hamburger sind am 2. März kommenden Jahres aufgerufen, die Bürgerschaft neu zu wählen. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch einem entsprechenden Termin-Vorschlag des rot-grünen Senats einstimmig zu. Es ist das 23. Mal seit Gründung der Bundesrepublik, dass das Parlament des Stadtstaates neu bestimmt wird. Zuletzt waren die Hamburgerinnen und Hamburger am 23. Februar 2020 zur Bürgerschaftswahl an die Urnen gegangen.

