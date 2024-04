Hamburg (dpa/lno). Innenverteidiger Scheller absolvierte für den FC St. Pauli zwei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga. In der kommenden Spielzeit trägt er 22-Jährige das Trikot eines Ligarivalen.

Innenverteidiger Tjark Scheller wechselt von FC St. Pauli zum Zweitliga-Neunten SC Paderborn. Das gab der Hamburger Club am Mittwoch bekannt.

Der 22-jährige Scheller war im Januar 2023 von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 in die U23-Mannschaft der Kiezkicker gewechselt. Für das Team bestritt er insgesamt 34 Einsätze in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen Treffer vor. Weiterhin trainierte er regelmäßig mit dem Profikader und absolvierte zwei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga. Schellers Vertrag läuft am Saisonende aus.

„Tjark hat sich in der Zeit bei uns sehr gut entwickelt und bringt auch das Potenzial mit, sich als Spieler in der zweiten Liga zu etablieren“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. „Auf seiner Position in der Innenverteidigung ist unser Kader allerdings sehr stark besetzt, so dass wir ihm für die kommende Spielzeit nicht mehr Einsatzzeiten garantieren können.“

