Hamburg. Er soll Morde in Auftrag gegeben und mit Drogen gehandelt haben: Nun sucht die Polizei mit Lichtbildern nach einem 29-Jährigen. Für entscheidende Hinweise ist eine hohe Belohnung ausgesetzt.

Wegen des Verdachts der Anstiftung zum Mord fahnden Hamburger Ermittler nun mit Fotos nach einem 29-Jährigen. Zudem wurde für Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen, eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dem Deutschen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, werde zudem jahrelanger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Er soll zudem Schüsse auf zwei Männer in Auftrag gegeben haben, eines der Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Der 29-Jährige hat sich den Angaben zufolge bereits vor einiger Zeit ins Ausland abgesetzt, habe von dort aus aber weiterhin Verbrechen koordiniert und beauftragt. Er sei dringend verdächtig, einen Mord an einem 27-Jährigen in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde am 27. Februar 2022 in Auftrag gegeben zu haben. Bei der zweiten Tat, die der 29-Jährige in Auftrag gegeben haben soll, wurde im Januar 2023 auf zwei in einem Auto sitzende Männer in Hamburg-Tonndorf geschossen. Einer von ihnen wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

