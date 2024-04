Reinbek (dpa/lno). Bei der Vollbremsung eines Linienbusses sind in Reinbek (Kreis Stormarn) zwei Menschen verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer habe am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und sei unvermittelt nach rechts in den Verkehr gebogen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Daher habe der Busfahrer sein Fahrzeug stark abbremsen müssen. Dabei hätten sich zwei der Fahrgäste leicht verletzt und seien anschließend medizinisch versorgt worden. Der Autofahrer sei in unbekannter Richtung davongefahren. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden, wenn sie Hinweise zu dem Auto geben können.

