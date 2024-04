Hamburg (dpa/lno). Schon mit Beginn des neuen Schuljahrs sollen Hamburger Schüler kostenlos mit dem ÖPNV fahren - nicht nur im HVV, sondern deutschlandweit. Über die rot-grünen Pläne beschließt die Bürgerschaft.

Hamburger Schülerinnen und Schüler sollen nach dem Willen von SPD und Grünen künftig in ganz Deutschland kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Ein Antrag der Regierungsfraktionen zu einem Schüler-Deutschlandticket steht am Mittwoch (13.30) in der Hamburger Bürgerschaft zur Abstimmung. Das kostenlose HVV-Schülerticket könnte dann schon nach den Sommerferien angeboten werden, heißt es in dem Antrag.

Hamburgs rot-grüne Koalition hat den Preis für die Schülerkarte bereits in der Vergangenheit reduziert, seit August 2021 kostete die HVV-Abokarte statt 42,50 Euro nur noch 30 Euro, seit Mai 2023 als Deutschlandticket nur noch 19 Euro. Schulkinder im Leistungsbezug mit Sozialrabatt fahren schon jetzt gratis.

Vor der Debatte zum Schülerticket stehen in der Aktuellen Stunde die Themen Verkehr und Armut auf dem Programm. Die CDU-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Hamburgs Verkehr steht still, weil Rot-Grün es so will“ eingebracht. Die Linke-Fraktion stellt das Armutsrisiko in der Hansestadt in den Fokus, der Antrag dazu steht unter dem Titel „Armutsrisiko in Hamburg auf Höchststand = Armutszeugnis für den Senat“. Weiterhin haben die Grünen eine Fußverkehrsstrategie auf die Tagesordnung setzen lassen. Die AfD-Fraktion möchte über das Demokratiefördergesetz auf Bundesebene sprechen, das sie als „Förderung linkslastiger Einfalt“ bezeichnen.

