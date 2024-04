Kiel (dpa/lno). Das DRK hat die Geschichte sogenannter Kindererholungsheime des Verbands in Schleswig-Holstein aufarbeiten lassen. Eine nun vorgelegte Studie liefere teils erschreckenden Einblick in Erlebnisse.

Eine am Dienstag veröffentlichte wissenschaftliche Studie hat psychische Gewalt gegenüber sogenannten Verschickungskindern in Heimen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Schleswig-Holstein untersucht. „Die Ergebnisse der Studie bieten einen teils erschreckenden Einblick in die Geschichte der Kindererholung und -kur in Schleswig-Holstein“, teilte der Landesverband mit. Trotz veränderter rechtlicher Grundlagen über die Jahrzehnte bleibe Gewalt ein zentrales Erinnerungsmoment in Berichten ehemaliger Verschickungskinder. „Insbesondere die psychische Gewalt, die oft durch Strafandrohungen und ein distanziertes Verhalten des Personals gegenüber den Kindern ausgeübt wurde, prägte das Leben vieler ehemaliger Heimbewohnerinnen und -bewohner.“

Das DRK hatte die Universität Kiel mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte von Verschickungskindern im Norden nach 1945 beauftragt. „Die Intention hinter den Kindererholungen und Kinderkuren war eine gute, in der Umsetzung wurden jedoch die kindlichen Bedürfnisse oftmals komplett missachtet“, erklärte Studienautorin Leoni Umlauft.

Die Studie soll nach Angaben der Sprecherin des Vorstandes des DRK-Landesverbandes, Anette Langner, dazu beitragen, das Bewusstsein für die erlebte Gewalt zu schärfen und zukünftige Forschungen anzustoßen. „Uns als DRK-Landesverband war es sehr wichtig, die teils furchtbaren Situationen und Vorgänge in den DRK-Kinderkur- und Erholungsheimen von unabhängiger Seite wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen und insbesondere dabei Betroffene zu Wort kommen zu lassen.“ Die Studie sei ein wichtiger Schritt in der Aufarbeitung der Kindererholung durch das DRK in Schleswig-Holstein.

