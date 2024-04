Hamburg (dpa/lno). Weil Unbekannte Geldautomaten in einer Hamburger Postbankfiliale manipuliert haben sollen, hat die Polizei das Gebiet weiträumig abgesperrt. Sprengstoff-Entschärfer seien angefordert worden.

Eine Postbankfiliale im Hamburger Lurup-Center sowie umliegende Straßen sind am Dienstagmorgen weiträumig abgesperrt und Sprengstoff-Entschärfer angefordert worden. „Nach den ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass in der vergangenen Nacht in der dortigen Bankfiliale an den Geldautomaten manipuliert wurde“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt, es soll dort vorsorglich auch noch zum Einsatz eines Entschärfers kommen. „Im unmittelbaren Umfeld kommt es deshalb zu Straßensperrungen.“

Erst im September vergangenen Jahres hatten Unbekannte in der Filiale einen Geldautomaten gesprengt. Durch die Detonation waren Fenster sowie die Tür des Vorraums stark beschädigt worden.

