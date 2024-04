Itzehoe (dpa/lno). Ein Mann ist bei einem Feuer in seinem Haus in Albersdorf verstorben. Die genaue Brandursache ist unklar, doch Fremdverschulden oder Brandstiftung sei es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Ein Mann ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) gestorben. Der Brand sei mitten im Zimmer entstanden, Fremdverschulden liege nach ersten Erkenntnissen nicht vor, teilte eine Sprecherin der Polizei am Morgen mit. Der 63-Jährige wurde bei der Ankunft der Einsatzkräfte am Samstag leblos in dem Haus gefunden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

