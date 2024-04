Karlsruhe. Spitzenreiter St. Pauli kassiert in Karlsruhe überraschend die dritte Saisonniederlage. An der Spitze der 2. Liga geht es nun wieder enger zu.

Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli hat in Unterzahl seine dritte Saisonniederlage kassiert und die Situation an der Spitze unfreiwillig wieder spannender gemacht. Die glücklosen Hamburger unterlagen am Samstag im Abendspiel überraschend mit 1:2 (1:1) beim Karlsruher SC. Durch das 4:0 des Zweiten Holstein Kiel in Nürnberg am Nachmittag beträgt der Abstand beider Nordclubs nur noch zwei Punkte.

Vor 33 000 Zuschauern im ausverkauften BBBank Wildpark erzielten Marcel Franke (2. Minute) und Paul Nebel (69.) die Treffer für die Gastgeber, St. Paulis Jackson Irvine (37.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Gäste-Abwehrspieler Hauke Wahl kassierte die Gelb-Rote-Karte (77.).

Die Partie begann überhaupt nicht nach dem Geschmack des Hamburger Spitzenreiters. Abwehrspieler Franke profitierte von einem nach vorn parierten Ball von Torwart Nikola Vasilj und brachte den KSC in Führung. St. Pauli ließ sich davon nicht beirren und kam durch Irvines Kopfball nach einem Eckstoß zurück.

Für den Tabellenführer lief es im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte aber erneut unglücklich. Der vermeintliche zweite Treffer durch den australischen Kapitän Irvine zählte zum Leidwesen der Gäste wegen vorheriger Abseitsposition zweier Hamburger nicht. Karlsruhes Nebel erzielte nach kluger Kombination den überraschenden Führungstreffer. Wahl schwächte den Kiez-Club dann noch durch seinen Platzverweis. St. Paulis Marcel Hartel verpasste in der Nachspielzeit noch eine Großchance zum Ausgleich, KSC-Akteur Marvin Wanitzek scheiterte kurz darauf noch an der Latte.

