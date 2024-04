Hamburg (dpa/lno). Bei den Bezirksversammlungswahlen 2019 landete die CDU in Hamburg deutlich hinter Grünen und SPD. Landeschef Dennis Thering will das ändern und seine Partei zurück in die Erfolgsspur bringen.

Der Hamburger CDU-Vorsitzende Dennis Thering hat seine Partei mit einer kämpferischen Rede auf die anstehenden Europa- und Bezirksversammlungswahlen eingestimmt. „Wir haben das Ziel klar vor Augen: Wir wollen die Europawahl und die Bezirkswahl gewinnen“, sagte er am Donnerstagabend bei einem Landesparteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Seine Partei sei gut auf den Wahlkampf vorbereitet und habe mit Freya Gräfin Kerssenbrock eine gute Spitzenkandidatin für die Europawahl am 9. Juni. Sie solle die starke Stimme der Hamburger CDU im Europaparlament werden, auf die man lange verzichten musste.

Bei der Bezirkswahl wie auch bei der kommenden Bürgerschaftswahl, die voraussichtlich am 2. März 2025 stattfindet, setze die CDU auf die Themen Sicherheit, Verkehr und Wirtschaft. Seine Partei werde sich auch dafür einsetzen, die Bezirke zu stärken, kündigte Thering an. „Den Zentralisierungswahn von SPD und Grünen wird es mit der CDU nicht geben.“ In den Bezirken werde über das tägliche Leben entschieden, die Expertise der Menschen vor Ort gelte es zu stärken. „Hier wird Bürgernähe großgeschrieben“, betonte Thering. Die CDU werde sich dafür starkmachen, dass Entscheidungen auch weiter vor Ort getroffen würden. Um Sicherheit, Sauberkeit und Lebensqualität in den Bezirken zu verbessern, wolle die CDU zudem den von der SPD abgeschafften Ordnungsdienst wieder einführen.

Seine Partei habe auch alle Verkehrsteilnehmer im Blick - neben Radfahrern auch Fußgänger und Autofahrer. „Jeder soll das Recht haben, schnell von A nach B zu kommen, und das gibt es nur mit der CDU“, sagte Thering. Zudem werde die CDU für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen auch in den Bezirken sorgen. Eine gute Wirtschaftspolitik stehe auch immer für eine starke Verwaltung. „Wir wollen leistungsstarke Bezirksämter.“

© dpa-infocom, dpa:240404-99-564614/2 (dpa)