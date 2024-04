Hamburg (dpa/lno). Ein 65-Jähriger ist am Donnerstagmorgen beim Überqueren der Straße von einem Taxi angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei berichtet, wie es zu dem Unfall kam.

Ein Fußgänger ist am frühen Donnerstagmorgen von einem Taxi erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 65-jährige Mann habe bei roter Ampel eine Straße in der Nähe der Messehallen am Tschaikowskyplatz unachtsam überquert, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Der 65-Jährige sei mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 50-jährige Taxifahrer blieb körperlich unversehrt.

