Hamburg (dpa/lno). Nach einem Streit wollen sich drei Männer laut Anklage vor einer Hamburger Shisha-Bar angeblich versöhnen. Doch es fallen Schüsse. Nun stehen zwei Brüder wegen Mordes vor Gericht.

Sechs Monate nach tödlichen Schüssen vor einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Sasel hat einer der beiden Angeklagten zum Auftakt des Mordprozesses die Vorwürfe gegen ihn bestritten. Ein gemeinsamer Tatplan sei herbei fabuliert, sagte einer seiner Verteidiger am Mittwoch in einer Erklärung im Namen seines 23 Jahre alten Mandanten. „Das wird am Ende für eine Verurteilung nicht reichen.“

Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Brüdern gemeinschaftlichen heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Der ältere Bruder (31), der die tödlichen Schüsse abgegeben haben soll, und seine Rechtsanwälte machten am ersten Prozesstag keine Angaben.

Zwei Tage vor der Tat soll das Opfer von dem 23 Jahre alten Angeklagten bedroht worden sein. Der Grund blieb bislang unklar. Am Abend des 1. Oktober 2023 trafen sich die Brüder laut Anklage mit dem 24-Jährigen und mehreren seiner Familienangehörigen in der Shisha-Bar zu einem Gespräch. Der Mann forderte für die Bedrohung ein Zeichen der Wiedergutmachung, wie die Staatsanwältin sagte. Es sei vereinbart worden, dass der 23-Jährige sich entschuldige und von seinem älteren Bruder vor der Tür eine Ohrfeige erhalte.

Gemeinsam traten die Männer nach Angaben der Staatsanwaltschaft vor die Tür. Erst sei auch alles so erfolgt wie besprochen. Doch die angeklagten Deutschen hätten das nur zum Schein gemacht und dann ihren gemeinsamen Tatplan ausgeführt. Der 23-Jährige habe den 24-Jährigen unvermittelt angegriffen und zu Boden gestoßen. Der ältere Bruder habe aus kurzer Distanz mindestens sieben Schüsse auf das Opfer abgegeben, das noch am Tatort starb.

Der Prozess wird am 11. April fortgesetzt.

