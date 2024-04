Kiel (dpa/lno). Den Schleswig-Holsteinischen Demokratiepreis erhalten Menschen, die sich um die freiheitlich-demokratische Grundordnung verdient gemacht haben. Auf Alt-Bundespräsident Gauck trifft das besonders zu.

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wird mit dem Schleswig-Holsteinischen Demokratiepreis ausgezeichnet. Mit der Entscheidung würdige die Jury seinen langjährigen und vehementen Einsatz für die freiheitliche Demokratie in Deutschland, teilte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) am Dienstag mit. Die Preisverleihung findet bei einem Festakt am 21. Mai im Plenarsaal des Kieler Landeshauses statt. Mit dem Demokratiepreis zeichnen der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Sparkassen des Landes Personen aus, die sich in besonderer Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung verdient gemacht haben.

„Mit unserem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck ist die Wahl auf einen überzeugten Europäer und hoch anerkannten Streiter für parlamentarisch-demokratische Strukturen gefallen“, erläuterte Herbst. Der Alt-Bundespräsident setze sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit dem Zustand der Gesellschaft und dem Wert liberaler und demokratischer Staatsstrukturen auseinander. Mit Nachdruck weise Gauck immer wieder darauf hin, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei, sondern dass um Freiheit, Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit gerungen werden müsse. „Wer einen Blick auf die bisherigen Stationen im Leben von Joachim Gauck wirft, erkennt sehr schnell, dass der Alt-Bundespräsident genau weiß, wovon er spricht“, betonte die Landtagspräsidentin.

