Hamburg (dpa/lno). Mit rund 800 Autos und 80 Motorrädern haben sich Mitglieder der Tuningszene zum „Car-Freitag“ in Hamburg versammelt. Insgesamt seien am Karfreitag in der Spitze bis zu 1800 Menschen vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Samstag. Platzverweise und Bußgelder seien jeweils im niedrigen einstelligen Bereich verteilt worden. Sogenannte Donuts, bei denen Autos im Kreis fahren und Bremsspuren hinterlassen, oder illegale Rennen habe es keine gegeben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

