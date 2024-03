Sterup (dpa/lno). Bei einem Frontalzusammenstoß in Sterup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Karfreitag fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem der fünf Verletzten, sagte eine Polizistin der Regionalleitstelle Nord der Polizei. Details zu den weiteren Verletzten gab es zunächst nicht. Auch warum es zu dem Crash zwischen den beiden Autos kam, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Unfall ereignete sich in einer scharfen Kurve am Ortseingang, eines der beiden Autos geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Sterup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Karfreitag fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem der fünf Verletzten, sagte eine Polizistin der Regionalleitstelle Nord der Polizei. Details zu den weiteren Verletzten gab es zunächst nicht. Auch warum es zu dem Crash zwischen den beiden Autos kam, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Unfall ereignete sich in einer scharfen Kurve am Ortseingang, eines der beiden Autos geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

© dpa-infocom, dpa:240329-99-507319/2 (dpa)