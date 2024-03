Kiel (dpa/lno). Rund um die Feiertage rechnet das Deutsche Rote Kreuz mit weniger Blutspenden. Um Mangelsituationen vorzubeugen, gibt es am Karsamstag Sondertermine zum Spenden im Norden.

Mit Sonderterminen zum Blutspenden am Karsamstag will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Feiertagsversorgung über Ostern in Schleswig-Holstein absichern. Blut habe nur eine kurze Haltbarkeit, teilte das DRK mit. An einem Feiertagswochenende wie zu Ostern könne die Patientenversorgung mit den teilweise lediglich vier Tage haltbaren Blutprodukten nur dann sichergestellt werden, wenn möglichst viele Menschen die zusätzlichen Blutspendetermine am 30. März nutzten. Diese gibt es unter anderem an den Blutspendezentren des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck sowie in Mölln, Heide, Pinneberg und Schleswig.

Die Blutpräparate kommen den Angaben zufolge beispielsweise Patienten zugute, die nach Tumorerkrankungen langwierige Therapien durchlaufen, oder die bei schweren Operationen einen großen Blutverlust erleiden. Auch bei Notfällen wie einem Unfall kommt das Blut zum Einsatz. „Diese Präparate müssen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung stehen“, teilte das DRK weiter mit.

Laut DRK können gesunde Menschen ab 18 Jahren Blut spenden. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell auf dem Termin geprüft. Männer dürfen bis zu sechsmal und Frauen bis zu viermal innerhalb eines Jahres Blut spenden.

