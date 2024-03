Flensburg/St. Peter-Ording (dpa/lno). Zwei bislang ungelöste Kriminalfälle aus dem Norden werden in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ präsentiert. In einem Fall kann die Polizei nun neuen Hinweisen nachgehen.

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat der Polizei Flensburg neue Erkenntnisse bei der Suche nach dem Täter eines Überfalls auf eine Rentnerin im Jahr 2021 gebracht. Schon während der Sendung seien 15 Anrufe mit Hinweisen eingegangen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Auch nach der Sendung seien der Polizei weitere Hinweise mitgeteilt worden. Die Anrufe hätten Hintergrundinformationen zum Gesuchten geliefert, allerdings noch zu keinen konkreten Maßnahmen geführt.

Der unbekannte Mann war am 4. November 2021 in Flensburg in das Haus einer damals 77-Jährigen eingedrungen und hatte auf diese eingeschlagen. Nachdem er von einer Nachbarin entdeckt worden war, sei er geflüchtet.

Bei einem weiteren Fall aus dem Norden - einem Mord in St. Peter-Ording - gab es trotz der ZDF-Sendung zunächst keine neuen Hinweise. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Raubmord an einem 99-Jährigen am 11. Januar 2024 weiterhin nach den Tätern.

