Hamburg (dpa/lno). Was passiert mit der in die Jahre gekommenen Köhlbrandbrücke? In der Wirtschaftsbehörde ist man dem Vernehmen nach für einen Neubau. Die Senatorin stellt die Pläne nun vor.

Der Zwist im rot-grünen Hamburger Senat über die Pläne zur neuen Köhlbrandquerung ist offenbar beigelegt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag erfuhr, wird Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Pläne für einen Ersatzneubau der wichtigen Hafenverbindung am Ostermontag der Öffentlichkeit vorstellen. Erwartet wird ein milliardenteurer Brücken-Neubau, der die in die Jahre gekommene Köhlbrandbrücke ersetzen soll. Am Dienstag wird sich der Senat mit der Drucksache befassen, die dann der Bürgerschaft zugeleitet werden soll. Ursprünglich war das bereits für vergangenen Dienstag geplant. Unstimmigkeiten mit der vom grünen Senator Jens Kerstan geführten Umweltbehörde hatten zu Verzögerungen geführt.

