Hamburg (dpa/lno). In der Nacht fängt mutmaßlich eine E-Heizung Feuer. Einsatzkräfte retten zwei Menschen aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Bei einem nächtlichen Wohnungsbrand in Hamburg-Eimsbüttel sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine der beiden Personen kam nach der Rettung durch die Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die betroffene Dachgeschosswohnung in dem Mehrparteienhaus ist nun nicht mehr bewohnbar.

Den Angaben der Feuerwehr zufolge war dort vermutlich eine E-Heizung in Brand geraten. Die Ermittlungen waren zunächst aber nicht abgeschlossen. Benachbarte Wohnungen blieben von den Flammen verschont.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-495305/3 (dpa)