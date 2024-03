Kiel (dpa/lno). Bei Unfällen auf Schleswig-Holsteins Straßen sind im vergangenen Jahr weniger Menschen ums Leben gekommen. „90 Verkehrstote in einem Jahr bedeuten den zweitniedrigsten Wert in der Verkehrsstatistik der Landespolizei Schleswig-Holstein“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag bei der Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichts für 2023. Das waren zwölf weniger als 2022. Nur während der Corona-Pandemie fiel die Zahl der getöteten Menschen mit 77 niedriger aus.

Allerdings stieg die Zahl der Unfälle auf den Straßen 2023 um 6,6 Prozent auf 88.676 Fälle an. Dabei wurden 15 258 Menschen verletzt. Das waren 677 mehr als im Vorjahr.

