Hamburg (dpa/lno). Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich blickt nach einem starken vergangenen Jahr in der Tendenz optimistischer auf 2024 als die von Bloomberg befragte Analysten. Der Umsatz soll auf 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde ein Wert zwischen 420 Millionen Euro bis 470 Millionen erwartet. Die Mittelwerte der Unternehmensprognose liegen über der durchschnittlichen Erwartung der von Bloomberg befragten Experten. 2023 legte der Umsatz um 16 Prozent auf 5,55 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn zog um elf Prozent auf 430 Millionen Euro an. Der Erlös fiel damit höher aus, als Experten erwartet hatten. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern verfehlte der Konzern allerdings die Erwartungen.

