Hamburg. Henning Venske ist für seinen bissigen Humor bekannt. Dass er ein so erfolgreicher Kabarettist werden konnte, hat er einem bekannten anderen Satiriker zu verdanken.

Der Kabarettist, Satiriker und Schauspieler Henning Venske (84, „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“) empfindet gegenüber seinem Kollegen Jochen Busse (83, „Einspruch, Schatz!“) große Dankbarkeit. „Er hat mir so viel beigebracht, wie man Kabarett spielt“, sagte Venske der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Im Unterschied zum Theater, wo ja das Schöne ist, dass sich ein Rollen-Charakter verändert, passiert das im Kabarett nicht. Da stellt man eigentlich nur eine Karikatur auf die Bühne. Und der Jochen Busse kann beides auf virtuose Weise.“

Dabei sei er ihm bei der „Lach und Schieß“ in den 80er Jahren ein unglaublich guter Partner und stets fantastisch offen gewesen. „Wann immer ich mit Text-Vorschlägen zu Jochen kam, hat er sie nie nach dem Lesen abgelehnt, sondern immer gemeinsam mit mir auf der Bühne ausprobiert. Das hat mich entscheidend weitergebracht“, sagte Venske. Im Jahr 2010 wurden beide Künstler, die inzwischen eng befreundet sind, gemeinsam mit dem Ehrenpreis zum Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Der in Hamburg und München lebende Venske feiert am Mittwoch (3. April) seinen 85. Geburtstag.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-491767/2 (dpa)