Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Agentur für Arbeit legt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den März vor. Im Februar war die Arbeitslosigkeit in der Hansestadt leicht gestiegen. Insgesamt waren 87.962 Frauen und Männer ohne Job. Das waren 0,5 Prozent mehr als im Januar und sogar 11,7 Prozent mehr als im Februar des vorigen Jahres. Die Arbeitslosenquote stieg im Februar um 0,1 Punkte auf 8,1 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es noch 7,3 Prozent. Die am Donnerstag erwartete neue Statistik bezieht sich auf Daten, die bis zum 13. März erhoben wurden.

© dpa-infocom, dpa:240327-99-487376/3 (dpa)