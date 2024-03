Kiel (dpa/lno). Generalstaatsanwalt ist ein wichtiges Amt in der Justiz. Das Kabinett hat aus drei Bewerbern einen neuen Juristen für das Amt in Schleswig-Holstein ausgewählt.

Ralf Anders wird neuer Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein. Das entschied das Kabinett am Mittwoch auf Vorschlag des Justizministeriums. Der Privatdozent leitet seit 2019 die zweitgrößte Staatsanwaltschaft Deutschlands in Hamburg, wie das Ministerium mitteilte. Zuvor war Anders in verschiedenen Stationen in der schleswig-holsteinischen Justiz und im Justizministerium tätig, unter anderem als Leiter des für Strafrecht und die Fachaufsicht über die schleswig-holsteinischen Staatsanwaltschaften zuständigen Referats im Ministerium sowie als Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Das erste Besetzungsverfahren musste nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Schleswig abgebrochen werden. Nach einer neuen, bundesweiten Ausschreibung hatten sich drei Spitzenjuristen auf die Stelle beworben. Im Ergebnis habe sich der habilitierte Strafrechtler Anders in diesem Bewerbungsverfahren durchgesetzt, so das Ministerium.

