Bad Segeberg (dpa/lno). Nur noch wenige Wochen und die Proben für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg beginnen. Neben neuen Gaststars werden auch wieder einige alte Bekannte zu sehen sein.

Wer in diesem Sommer die Karl-May-Aufführung „Winnetou II - Ribanna und Old Firehand“ in Bad Segeberg besucht, kann einige altbekannte Schauspieler im Ensemble wiederentdecken. Geradezu Urgesteine des Wild-West-Spektakels am Kalkberg sind Harald P. Wieczorek und Joshy Peters. Wieczorek gab sein Debüt 1979 und spielt in diesem Jahr Ribannas Vater Tahscha-tunga, den Häuptling der Assiniboine, und General Ulysses Grant, den Oberbefehlshaber der US-Kavallerie und späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten. Peters, der seit 1987 am Kalkberg auftritt, spielt diesmal den korrupten Kavallerie-Kommandanten Colonel Webster, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Außerdem nimmt er seine Rolle als Winnetous Vater Intschu-tschuna aus dem Vorjahr wieder auf.

Volker Zack ist als sächsischer Westmann Tante Droll dabei. Im vergangenen Jahr hatte er Sam Hawkens gespielt. An Drolls Seite sind zwei Karl-May-Figuren zu sehen, die es in den bisherigen 70 Spielzeiten noch nie auf die Bühne am Kalkberg geschafft haben: die Snuffles-Zwillinge, gespielt von Patrick L. Schmitz und Stephan A. Tölle. Sascha Hödl, der zum sechsten Mal dabei ist, übernimmt die Rolle von Enyeto, der im Laufe der Handlung zum neuen Häuptling der Assiniboine aufsteigt. Nach 2023 zum zweiten Mal im Ensemble steht Dustin Semmelrogge. Er verkörpert den zwielichtigen William Fayette, Sheriff und gleichzeitig Priester des Städtchens New Venango.

Als Gaststars in diesem Jahr bereits vorgestellt wurden Sila Sahin als Häuptlingstochter Ribanna, Jan Hartmann als Old Firehand und Nick Wilder als Emery Forster. Als Winnetou wird wieder Alexander Klaws in der Kalkbergarena auftreten. Auch Regisseur Nicolas König übernimmt eine Rolle auf der Bühne.

Premiere für die 72 Aufführungen ist der 29. Juni. Gespielt wird bis zum 8. September jeweils donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

