Zwei Männer sind in ein Juweliergeschäft in Hamburg-Eimsbüttel eingebrochen. Ob die Unbekannten etwas gestohlen hätten, werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei Hamburg am Mittwoch mit. Die Männer schlugen demnach in der Nacht zu Mittwoch die Scheibe eines Juweliers ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Geschäftsräumen. Kurz darauf flüchteten sie den Angaben zufolge in Richtung Rombergstraße.

Dort habe mindestens ein weiterer Mensch in einem silbernen Auto gewartet und sei anschließend gemeinsam mit den Männern in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei bat um Hinweise zu dem Vorfall.

