Hamburg (dpa/lno). Merlin Polzin bleibt beim Hamburger SV. Der 33-Jährige war 2020 als Co-Trainer zum HSV gekommen - und hatte sich unter mehreren Trainern bewiesen.

Der Hamburger SV hat den Vertrag von Co-Trainer Merlin Polzin vorzeitig verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. „Meine besondere Verbindung zum HSV und zur Stadt ist kein Geheimnis“, sagte der gebürtige Hamburger. Zur Vertragslänge machten die Hanseaten keine Angaben.

Der 33-Jährige war zur Spielzeit 2020/21 vom VfL Osnabrück zum HSV gekommen und hatte als Co-Trainer unter Daniel Thioune, Horst Hrubesch und Tim Walter gearbeitet. Aktuell gehört er auch zum Team von Coach Steffen Baumgart. Vor der Verpflichtung Baumgarts hatte Polzin ein Spiel gegen Hansa Rostock als Interimstrainer absolviert.

Polzin sei, sagte Sportvorstand Jonas Boldt, „als Mensch, aber auch als Trainer über die Jahre kontinuierlich gereift und hat sehr große Schritte nach vorn gemacht. Ich habe schnell gemerkt, dass er ein großes Trainertalent ist, doch sein Weg ist noch lange nicht zu Ende“. Polzin komme „mit seiner offenen, loyalen und positiven Art sehr gut bei den Spielern sowie den Kollegen im Staff an und nimmt eine wichtige Rolle in unserem Trainerteam ein“, lobte Profifußball-Direktor Claus Costa.

Polzin hatte im Hamburger Amateurfußball gespielt, ehe er als Trainer in die HSV-Nachwuchsarbeit eingestiegen war. 2014 wagte Polzin den Sprung zum Co-Trainer der U17 des VfL Osnabrück, wo er zum Co-Trainer unter Thioune bei den Profis aufstieg, ehe er nach Hamburg zurückkehrte. Aktuell erwirbt Polzin parallel zu seiner HSV-Tätigkeit seine Pro-Lizenz an der DFB-Akademie in Frankfurt.

