Hamburg (dpa/lno). Eine 63-Jährige liegt leblos in einer Wohnung in Hamburg-Harburg. Ihr Sohn ruft die Rettungskräfte, die nur noch den Tod feststellen können. Jetzt soll der Sohn wegen Totschlags vor Gericht kommen.

Ein 39-Jähriger, der seine Mutter getötet haben soll, muss sich von Mittwoch an (12.00 Uhr) in einem Prozess am Landgericht Hamburg verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 26. September vergangenen Jahres die 63-Jährige im Stadtteil Harburg erwürgt haben. Die Anklage lautet auf Totschlag. Der 39-Jährige hatte am frühen Morgen jenes Tages die Rettungskräfte verständigt, wie die Polizei damals mitteilte. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei einer Obduktion der Leiche ergaben sich Hinweise auf mehrfache Gewalteinwirkung auf die Frau. Zwei Tage später hatte die Polizei den Sohn in seiner Wohnung im Stadtteil Barmbek-Süd festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240326-99-473755/2 (dpa)