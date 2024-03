Ratzeburg (dpa/lno). Ein Taxifahrer hat einen 97-Jährigen vor einer Schockanruferin beschützt. Eine falsche Polizistin hatte sich bei dem Mann gemeldet.

Ein Taxifahrer hat einen 97-Jährigen aus Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) vor einer Schockanruferin geschützt. Der Senior war von einer Frau angerufen worden, die sich als Polizistin ausgab, wie die Polizeidirektion Ratzeburg am Dienstag mitteilte. Die Frau sagte dem Mann, dass seine Tochter nach einem schweren Verkehrsunfall verhaftet worden sei. Ein Gefängnisaufenthalt, so die falsche Polizistin am Freitagmittag, könne nur durch die Zahlung eines fünfstelligen Geldbetrages abgewendet werden. Der 97-Jährige solle zur Bank gehen und das Geld abheben. Auf den Einwand des Mannes, er könne nicht mehr gut laufen, bestellte ihm die Frau sogar ein Taxi, wie die Polizei mitteilte.

Als der 57-jährige Taxifahrer erschien, um den 97-Jährigen abzuholen, telefonierte dieser laut Polizei immer noch mit der falschen Polizistin. Den 57-Jährigen machte die ganze Situation misstrauisch, sodass er letztendlich lautstark den Transport verweigerte. Dies bekam die falsche Polizistin am Telefon offensichtlich mit und beendete das Gespräch daraufhin. Kurze Zeit später zeigte der Taxifahrer den Vorfall bei der Polizei an. Eine Überprüfung bestätigte den Angaben zufolge schnell, dass der 97-jährige Opfer eines sogenannten Schockanrufes geworden war.

